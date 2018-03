Cantoresi firma con la Oakmond publishing ed esce una nuova edizione de “il tenente dimenticato”

Celano. Nuova edizione per “il tenente dimenticato”, il libro scritto dal marsicano Mario Cantoresi nel 2013, che questa volta però uscirà con l’etichetta della Oakmond publishing, una celebre casa editrice tedesca. Sotto la nuova etichetta le avventure del tenente Cavasinni continueranno a vivere, questa volta in italiano e inglese, grazie alla traduzione curata dalla dottoressa Daria Alice Manzolini.

Anche se uscirà ufficialmente solo il 24 maggio, dopo solo tre giorni dall’apertura delle prenotazioni il romanzo è già al primo posto delle vendite on-line, regalando un altro record all’avvincente storia dell’ufficiale celanese della grande guerra. Il romanzo avrà anche una nuova veste grafica, curata dalla dottoressa Giada Trebeschi, utile a conquistare il mercato italiano ed europeo. Il “tenente dimenticato” è stato anche interpretato a teatro da Michele Placido nel 2015 ed è stato adottato come testo scolastico in due licei linguistici di Budapest; inoltre, l’autore Cantoresi e gli eredi dell’ufficiale italiano sono stati ospiti d’onore dell’ambasciata italiana in Ungheria e di quella ungherese in Italia. Il romanzo, che fonde storia e fantasia, dolore e speranza, colpisce e lascia un che di profondo e prezioso nell’anima. Quella del “tenente” è una storia vera, riemersa casualmente dai polverosi scaffali della storia, che conquista e commuove e che unisce la Marsica alla mitteleuropa, entrambe tanto amate dall’autore. @francescoproia