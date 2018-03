Udc ufficializza patto di maggioranza, De Angelis pronto ad accogliere anche altri civici di centrodestra

Avezzano. Il primo cittadino De Angelis apre ai civici e al centrodestra. L’Udc, attraverso il suo segretario cittadino, ha ufficializzato l’accordo con il sindaco Gabriele De Angelis per allargare la maggioranza e continuare a governare la città. Ma l’Udc non sarebbe l’unica forza in campo pronta a sostenere De Angelis.

Con loro infatti, entrerebbe anche un’altra forza di centrodestra, con tutta probabilità la Lega. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Udc a firma dell’avvocato Leonardo Rosa, segretario Udc “Si rende noto che nel tardo pomeriggio l’Udc, confermando l’impegno assunto, ha manifestato al sindaco De Angelis il proprio sostegno per avviare una nuova fase della vita amministrativa. In tale contesto il Primo Cittadino ha ribadito la propria disponibilità a confrontarsi con le altre forze civiche che si riconoscono in un’area di centro destra, le quali non mancheranno di formalizzare la propria appartenenza ed il proprio sostegno nel prossimo futuro. La conferenza stampa e la presentazione del nuovo governo cittadino è stata programmata per domani pomeriggio ore 17.00 presso il palazzo municipale”. @francescoproia