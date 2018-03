Merce rubata in un mercatino dell’usato ad Avezzano, denunciato un giovane dalla polizia

Avezzano. Controlli del Commissariato di Avezzano in un mercatino dell’usato e giovane di 28 anni denunciato per ricettazione. In particolare, nel corso di un accertamento, sono state trovate e sequestrate due coppie di diffusori acustici musicali rubati circa un mese fa da ignoti in un complesso sportivo, per i quali era stata presentata una denuncia dai proprietari.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che gli oggetti rinvenuti erano stati consegnati da un giovane del luogo, titolare dell’attività al momento della cessione. Il giovane, rintracciato e ascoltato dalla poliazia, non riuscendo a dimostrare la proprietà degli oggetti consegnati è stato denunciato per ricettazione. La merce rinvenuta, riconosciuta dai proprietari, verrà riconsegnata dopo il dissequestro.