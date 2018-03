Ecco come usufruire di sisma bonus, agevolazioni per lavori a casa fino al 50%. Con TecnoEdil la tua casa è in buone mani

Avezzano. Oggi ristrutturare e adeguare sismicamente un’abitazione è diventato più semplice di quanto immaginiate. Spesso, infatti, le famiglie alle prese con un restyling della propria casa dopo qualche mese vanno in panne. E’ chiaro che mettere mano a una casa non è cosa semplice e soprattutto non bisogna fermarsi alla scelta degli arredi o dei colori. In particolar modo per chi risiede in un Comune sismico è fondamentale partire dalle basi. Per questo Tecnoedil, azienda specializzata in materiali e tecnologie per l’edilizia, ha studiato una filiera che permetterà al cliente che entra nello show room di via Nuova 65 ad Avezzano, di trovare tutto quello di cui ha bisogno per mettere in sicurezza la propria abitazione, adeguarla secondo i parametri imposti dall’efficientamento energetico, e poi arredarla grazie a una vasta gamma di pavimenti in Gres e parquet, ma anche mobili da bagno e pitture per dare un tocco chic alla casa.

Ma partiamo dall’inizio, come è possibile oggi ottenere vantaggi per mettere in sicurezza la propria abitazione? Gli utenti che decidono di adottare misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico. Per poter usufruire degli incentivi senza perderli Tecnoedil si avvale della collaborazione di specialisti del settore. In pratica per le spese sostenute dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 è prevista una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96mila euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.