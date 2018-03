Tutto pronto per la mostra – pesca di beneficenza all’Istituto Corradini-Pomilio di Avezzano

Avezzano. L’Istituto Corradini-Pomilio di Avezzano ha organizzato, per domani, dalle 15 alle 20, la mostra-pesca di beneficenza annuale che, come da tradizione, sosterrà realtà di volontariato nazionali, regionali e comunali quali:wwwunicef.it, info@angelocustode.com, sorrisidibimbi.onlus@gmail.com. L’evento è inserito nel progetto d’Istituto solidarietà e nuovo umanesimo che comprende anche laboratori artistico-tecnici che hanno fatto produrre agli alunni coinvolti manufatti originali di vario tipo. Il progetto, che ha come fini formativi anche il raggiungimento di competenze di cittadinanza realmente spendibili e consapevoli, fa riferimento anche a due tipologie economiche come quelle relative alla economia della condivisione (sharing economy) e all’economia del riutilizzo (blue economy) che hanno fatto sperimentare agli alunni comportamenti esperenziali attinenti il non spreco e lo scambio.

Si specifica che ai laboratori hanno partecipato attivamente e in modo significativo, le volontarie dell’associazione locale sorrisi dei bambini che hanno affiancato le docenti nel seguire e guidare gli alunni interessati.