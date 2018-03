Nuova maggioranza ad Avezzano, si lavora alla giunta. De Angelis lunedì ritirerà le dimissioni

Avezzano: Il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, lunedì ritirerà le dimissioni. Dopo il nullaosta dell’Udc, che conta in consiglio comunale tre seggi e che potrà garantire insieme a quello di Leonardo Casciere di Noi con Salvini una nuova maggioranza, se pur risicata, il prossimo passo è quello riguardante la composizione del nuovo esecutivo. Come i consiglieri dell’Udc Lino Cipolloni, Antonio Di Fabio e Luigia Franceschini, anche Casciere formalizzerà il passaggio in maggioranza nelle prossime ore. La nuova maggioranza, orientata quindi a centrodestra, permetterà al sindaco di continuare ad amministrare. Restano nella maggioranza anche componenti civiche e di centrosinistra. Non è escluso, inoltre, l’arrivo nella nuova maggioranza di altri consiglieri provenienti dall’area civica.

Il prossimo passaggio è quello della composizione del nuovo esecutivo. In giunta dovrebbero esserci uno o due componenti dell’Udc, mentre una terza casella potrebbe essere ricoperta dalla Lega. Un assessorato dovrebbe restare quello della precedente giunta, come ad esempio Crescenzo Presutti, e le altre caselle saranno riempite da quote rosa sempre in quota ex maggioranza. Maggiori dettagli si avranno nel weekend