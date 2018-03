Licheri (Si) “Colella sta esagerando, come diceva Di Vittorio noi il cappello davanti al “padrone” non lo togliamo”

Canistro. “Con sgomento apprendiamo della notizia che Il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Regionale, Stefania Valeri, ha invitato il direttore del Dipartimento, Emidio Primavera, a provvedere alla sostituzione della dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive della Regione, Iris Flacco, in tutti procedimenti ad oggi pendenti e riguardanti alla posizione della Santa Croce S.r.l.”. Questo il commento di Daniele Licheri, segretario Regionale Si Abruzzo, sulle ultime vicende della Santa Croce. “Questo ennesimo (brutto) episodio di una vicenda infinita riguardante la Santa Croce S.r.l. che vede Colella protagonista ci lascia basiti. Sembra un brutto film in cui chiunque provi a mettere un punto o una virgola differente da quelli di Colella viene spazzato via”, ha continuato Licheri,

“non sorprendiamoci se poi i cittadini, e in particolare questo caso gli ex lavoratori della Santa Croce che aspettano giustizia, perdono fiducia nelle istituzioni e si sentono abbandonati a se stessi. È mai possibile che la politica non possa iniziare ad alzare la voce quando la cattiva imprenditoria non solo dimostra di essere incapace ma addirittura tira fuori la peggiore arroganza dei tempi andati? Ricordando Giuseppe di Vittorio e la migliore storia sindacale, noi quando passa il “padrone” non ci togliamo il cappello ma al contrario pretendiamo che chi ha sbagliato paghi e che le istituzioni tornino autorevoli mettendo finalmente qualche punto di chiarezza rispetto alle responsabilità che a nostro avviso sono chiare”.