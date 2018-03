Marsia, lo spettacolo della natura visto dall’alto. Cime e valli innevate in uno dei paradisi della Marsica (Video)

Tagliacozzo. E’ un vero spettacolo quello che emerge dai filmati girati da un drone. La località turistica di montagna che si trova a circa 1.500 metri di altitudine, Marsia di Tagliacozzo, regala uno spettacolo della natura. Non solo Monte Midia (1.739) ma tutte le cime della Marsica e oltre appaiono nella loro immensa bellezza. Cime e valli innevate raccontano le incredibili visuali di uno dei paradisi della Marsica e dell’Abruzzo. Dal video filmato con il drone da Luca Casale si riesce a vedere buona parte della regione verde d’Europa, per l’occasione vestita di bianco. Uno spettacolo da non perdere.