Meteo Marsica 23 – 29 marzo : ancora freddo ed instabilità, da Martedì miglioramento.

L’inizio della primavera, in Marsica, è coincisa con il ritorno di freddo e neve, fin sulle aree più basse del territorio e se vogliamo, la situazione continuerà ad essere instabile ancora per i prossimi giorni, almeno fino a Lunedì Santo. Poi, pian piano, avremo delle condizioni di spiccata variabilità in qualche caso e le temperature torneranno in aumento, da Martedì. La giornata di domani, Venerdì 23 Marzo, avremo un tempo tutto sommato velato al mattino, mentre dei fenomeni nevosi tra deboli e moderati, presenti più che altro sulla parte orientale della Marsica saranno presenti dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti orientali, temperature stazionarie e quindi ancora freddo ovunque. Sabato, variabilità con degli addensamenti sui versanti occidentali, venti sempre da est, temperature in lieve ripresa, ma sempre freddo ( -2°c ad 850 hpa). Domenica delle Palme, cielo velato al mattino, ma con un intensificazione della nuvolosità dai quadranti meridionali e dei fenomeni a carattere moderato dal pomeriggio verso la sera e la notte. Neve oltre i 1000 m in salita a circa 1200 m dalla sera. Temperature in aumento dal pomeriggio ma ancora abbastanza freddo, venti da sud-est. Lunedì Santo, vedrà ancora dei fenomeni sparsi a carattere di rovescio, con qualche nevicata sui Simbruini, Velino – Sirente e monti del Parco Nazionale a quote superiori ai 1400 m circa. Venti da nord. Temperature in leggero aumento. Al momento Martedì appare una buona giornata, con qualche addensamento di passaggio, ma nulla di che. Venti settentrionali, deboli, temperature senza grosse variaizoni. Mercoledì, venti da ovest, temperature in aumento, giornata con nubi che apporteranno dei fenomeni a carattere sparso nelle ore pomeridiane. Giovedì, sempre qualche addensamento con qualche pioggia tra Carseolano, Simbruini e settori occidentali del Parco Nazionale, temperature in aumento ancora ( 6 / 7°c ad 850 hpa), venti da sud ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.