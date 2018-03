Carsoli, muore un bambino di 5 anni. Proclamato il lutto cittadino per domani pomeriggio

Carsoli. Sgomento e cordoglio hanno svegliato la comunità di Carsoli turbata oggi da una tristissima notizia, un piccolo angelo di 5 anni è volato in cielo. Un bambino che frequentava la scuola per l’Infanzia di Carsoli è venuto infatti a mancare dopo una repentina malattia che lo ha strappato ai suoi giovani genitori, alla sorellina e a tutti i suoi cari. La notizia ha suscitato un forte cordoglio e commozione sia in ambito scolastico che nella comunità intera di Carsoli, dove la famiglia vive e risiede già da qualche anno.

I funerali del piccolo si svolgeranno nella città di origine a Battipaglia in provincia di Salerno domani pomeriggio. In concomitanza dell’ultimo saluto, il sindaco Velia Nazzarro ha disposto il lutto cittadino dalle 16 alle 18 per la giornata del 23 marzo, esprimendo a nome della cittadinanza vicinanza e partecipazione al grave lutto che coinvolge tutta la comunità.