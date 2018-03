Torna il corso di apicoltura promosso dalla Confartigianato, al via le lezioni dal 5 aprile

Avezzano. A grande richiesta, a partire dal 5 aprile e fino al 28 giugno, si svolgerà il secondo corso di apicoltura – livello base – organizzato dal gruppo territoriale Anap/Ancos di Confartigianato in collaborazione con la Asl1 Avezzano Sulmona L’Aquila e con la Federazione Apicoltori Italiani (FAI Abruzzo) presso la sede della Confartigianato Avezzano in via S. Donatoni n.56. Come un anno fa, il corso è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere a fondo gli aspetti teorici e pratici legati al mondo delle api e dell’apicoltura, l’intera filiera apistica, dall’installazione degli alveari alla smielatura e confezionamento secondo le corrette prassi igieniche.

Costituirà un’ottima occasione per avviare l’attività di apicoltore o semplicemente approfondire le proprie conoscenze in materia, grazie all’indispensabile assistenza tecnica e burocratica che verrà offerta da dottori esperti specializzati del settore. Per informazioni, iscrizioni e costi ci si può rivolgere a Giulia ai seguenti contatti: 0863/413713-26282 , mail: info.confartigianatoavezzano@gmail.com