Frana lungo la linea ferroviaria Avezzano Roccasecca, un mese di lavori Rfi e circolazione sospesa

Avezzano. Resterà sospesa per circa trenta giorni la circolazione ferroviaria fra Arpino e Arce, sulla tratta Roccasecca – Avezzano, interrotta da martedì mattina per un movimento franoso in prossimità di Fontana Liri (Frosinone), provocato dal maltempo degli ultimi giorni. Lo ha comunicato Rfi, la Rete Ferroviaria Italiana. Per ripristinare la regolare circolazione ferroviaria si dovrà realizzare una paratia di sostegno di circa 120 metri, con 240 pali inseriti nel terreno con una trivella fino ad una profondità di circa 18 metri.