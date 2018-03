Riaprire impianti da sci a Pescasseroli per pubblica necessità, appello al prefetto del consigliere Del Principe

Pescasseroli. “Riaprire impianti da sci a Pescasseroli per pubblica necessità”. La richiesta è stata avanzata da Edoardo Del Principe, consigliere del comune di Pescasseroli con una lettera al prefetto dell’Aquila. Lo scopo è attuare l’attuazione della pubblica necessità “per far riaprire gli impianti di risalita di Pescasseroli in quanto la stagione invernale è ancora viva, vista la copiosa neve”. “Gli operatori turistici della zona”, afferma il consigliere, “hanno pubblicizzato e venduto gli impianti come base principale dell’offerta turistica.

Inoltre si dia la possibilità ai residenti del paese di godersi le giornate di marzo dopo un periodo di lungo lavoro durato tutta la stagione invernale. La lettera è sostenuta anche dal consigliere comunale Paola Grassi. Gli impianti”, conclude Del Principe, “sono stati chiusi senza nessun preavviso, lasciando a piedi i molti turisti che avevano prenotato le vacanze in questi giorni, lasciando senza lavoro i molti maestri di sci del posto e le molte strutture ricettive ancora aperte”.