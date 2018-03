Chiesa da terzo mondo a Borgo Ottomila: fedeli al freddo e a messa con l’ombrello. Impianto elettrico in tilt

Avezzano. Una chiesa da terzo mondo quella di Borgo Ottomila dove l’impianto elettrico è saltato e piove dal soffitto. Alla parrocchia del Cuore immacolato di Maria la situazione è difficile e per tale motivo i fedeli fanno un appello pubblico affinché venga fatto qualcosa per risolvere il problema che rischia di mettere in difficoltà la stessa attività pastorale. “La chiesa ha il tetto con delle infiltrazioni e un’ impianto elettrico fatiscente”, affermano i fedeli, soprattutto i più giovani, “più volte abbiamo sollecitato il nostro parroco affinché faccia qualcosa e di conseguenza è andato più volte alla curia. Dovrebbero essere messi in atto degli interventi di tamponatura e dei lavori di ripristino ma non abbiamo visto mai nessuno. Si parla di una nuova chiesa ma non c’è nulla di concreto.

La situazione è grave”, continuano i fedeli, “piove dentro la chiesa, ci sono infiltrazione ovunque e l’acqua arriva direttamente sulle candele elettriche della via crucis. Non sappiamo più che fare. Le stanze della sacrestia e la zona ritrovo sono totalmente degradate. Non non vogliamo creare problemi a nessuno, ma vogliamo che qualcuno ci prenda sul serio e che il parroco o la curia, oppure altri enti competenti in materia facciano qualcosa. Sono più domeniche che ci piove in testa”, concludono, “e tante persone hanno gli ombrelli aperti durante la funzione. Chiediamo degli interventi seri perché anche se siamo una piccola comunità vogliamo che l’attività pastorale venga svolta con regolarità. Bambini, anziani, e giovani, sono sempre al freddo e sotto l acqua in chiesa”.