Al via i lavori a Celano per ripristinare la viabilità a Calata Sant’Angelo dopo il cedimento

Celano. Si sta lavorando per ripristinare la viabilità lungo Calata Sant’Angelo, area interessata nei giorni scorsi da un movimento franoso. Nei giorni scorsi il sindaco, Settimio Santilli, aveva dato disposizioni di chiudere l’area e far sospendere la Ztl lungo il Parco della Rimembranza per permettere il passaggio dei veicoli. Immediatamente sono partiti gli interventi di ripristino che dovrebbero concludersi nel giro di qualche giorno. “Sono iniziati ieri i lavori di messa in sicurezza di Calata Sant’Angelo”, ha commentato il primo cittadino, “ci auguriamo entro fine settimana, al massimo inizio della prossima, di averli terminati e di ripristinare le normali funzionalità della viabilità”.