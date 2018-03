I conti del Cam arrivano in tribunale, De Angelis: abbiamo lavorato per mettere al sicuro i dipendenti

Avezzano. Nei giorni scorsi il tribunale di Avezzano ha accolto la domanda di concordato preventivo in continuità presentato dal Cam, l’ente pubblico che gestisce il servizio idrico in 35 Comuni. Un passo in avanti che ha fatto esultare il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, per il quale prima di tutto vengono i dipendenti. “In questi mesi abbiamo lavorato con grande determinazione al piano di risanamento del Cam, avviando l’operazione verità”, ha commentato De Angelis, “oltre al debito conosciuto di più di 80 milioni di euro, abbiamo dovuto effettuare delle rettifiche contabili per ulteriori 13 milioni di debiti non riportati nei bilanci degli ultimi cinque anni.

Finalmente è stato raggiunto un importante risultato: il Tribunale, dietro la richiesta deliberata dai sindaci soci che ha visto capofila il Comune di Avezzano, ha ammesso il Cam alla procedura per il concordato preventivo e ha nominato i tre commissari giudiziali Giacomo D’Attorre, Riccardo Tiscini e Valerio Dell’Olio, con il compito di vigilare sul corretto svolgimento dei procedimenti. Rilanciare il Cam, garantire gli stipendi ai 120 dipendenti e i servizi idrici in tutta la Marsica senza nessun disagio ai cittadini, sono i principali obiettivi che ci siamo posti. I migliori auguri ai commissari per lo svolgimento di un proficuo lavoro”.