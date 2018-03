I sindaci marsicani dicono no al commissariamento di Avezzano: appello a maggioranza e opposizione

Avezzano. Un appello corale per evitare il commissariamento. Questo il succo del messaggio che i sindaci di Aielli, Celano, Trasacco, Ovindoli, Collarmele, Cerchio, Trasacco, Ortona, Bisegna, Lecce, Gioia, San Benedetto, Scurcola, Magliano, Tagliacozzo, Capistrello, Civita, Cappadocia e Sante Marie hanno rivolto ai consiglieri comunali di Avezzano. “Noi sindaci marsicani, senza alcuna intenzione di interferire nei rapporti politici e di coalizione all’interno del Comune di Avezzano, fanno appello al senso istituzionale dei consiglieri comunali e di tutte le forze politiche del capoluogo della Marsica, affinche’ si impedisca un commissariamento rischioso per tutto il territorio”, hanno commentato i sindaci”,

“viviamo una fase estremamente estremamente delicata per gli interessi marsicani, e l’arrivo di un commissario prefettizio potrebbe rallentare la risoluzione di numerosi e fondamentali problemi del nostro territorio quali, la nota situazione del CAM, la battaglia per la difesa del Tribunale di Avezzano, la battaglia contro gli aumenti delle tariffe autostradali, la questione rifiuti, la costruzione del nuovo ospedale, il peso del territorio nelle scelte di politica sanitaria e in ultimo la stessa leadership politica marsicana, soprattutto se messa in relazione alla penuria di rappresentanti istituzionali locali scaturita delle ultime elezioni.

Facciamo questo appello nell’ auspicio che ip comune di Avezzano , senza commissario, porti finalmente alla creazione sostanziale di una citta’ territorio marsicana con a capo il comune demograficamente più rappresentativo, unico strumento, quest’ultimo , per la tutela e la crescita del nostro territorio.