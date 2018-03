Nuovo ospedale di Avezzano sul tavolo del comitato ristretto dei sindaci. De Angelis: progetto pronto entro il 2018

Avezzano. Nuovo ospedale in città, entro l’anno il progetto. La struttura ospedaliera che sostituirà il Santi Filippo e Nicola presto su carta sarà realtà. Il primo cittadino, Gabriele De Angelis, ha partecipato oggi al Comitato ristretto dei sindaci per l’adozione e approvazione del piano strategico e di bilancio 2018-2020 della Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, insieme ai sindaci dell’Aquila e di Sulmona Pierluigi Biondi e Annamaria Casini, il vice sindaco di Barisciano GiuseppeCalvisi, il presidente della Provincia e sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso. Durante il vertice si è parlato anche del futuro ospedale di Avezzano.

“Il manager della Asl Rinaldo Tordera ci ha comunicato una importante notizia”, ha spiegato il primo cittadino De Angelis, “l’avvio delle attività finalizzate alla gara per l’affidamento del lavoro di progettazione del nuovo ospedale entro il 2018. La struttura sanitaria sarà una delle quattro grandi opere che verranno realizzate in Abruzzo e potrà sostenere e servire in modo adeguato tutte le utenze della Marsica e dei territori limitrofi”.