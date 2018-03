Il caso Enpa interessa anche Avezzano, Striscia arriva in città con Edoardo Stoppa per indagare (Video)

Avezzano. Edoardo Stoppa arriva ad Avezzano per “dare voce ad alcuni volontari che non la pensano come gli altri”. La questione è quella dell’Enpa, da diverse settimane nel mirino della nota trasmissione televisiva di Canale 5 riguardo ai fondi donati nel periodo dell’ultimo terremoto del Centro Italia. In particolare, l’inviato di Striscia la notizia ha intervistato Elga Blasetti, commissario Enpa della sezione di Avezzano. “Alcuni volontari”, hanno spiegato da Striscia, “hanno chiamato per denunciare la situazioni durante il terremoto”.

“Sono arrivati diversi bancali, 15-20 sacchi di crocchette per ogni canile”, ha raccontato Elga Blasetti, “ho ricevuto delle donazioni esterne da persone che mi conoscono e 1.000 euro per comprare dei medicinali. Da Enpa non ho ricevuto alcuna donazione”. Ha affermato infine rispondendo a una domanda di Stoppa, aggiungendo di non avere idea dove siano andati i soldi raccolti dall’Enpa. Vedi il video