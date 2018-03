La Flacco rimossa dall’incarico perché “in conflitto d’interessi” dopo citazione per danni della Santa Croce

Canistro. Iris Flacco, dirigente regionale del servizio Risorse del territorio e Attività estrattive, non potrà più occuparsi di procedimenti e provvedimenti che riguardano direttamente o indirettamente la società Santa Croce, quindi è incompatibile con l’espletamento dei due bandi relativi alla concessione delle sorgenti Sant’Antonio Sponga di Canistro e delle sorgenti Valle Reale di Popoli, e San Benedetto in Perillis. A disporre la clamorosa misura, adottata con un provvedimento firmato ieri, 20 marzo, e innescata da una diffida della stessa Santa Croce, la responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Rptc) Stefania Valeri, dirigente del servizio Avvocatura regionale, in quanto nell’operato della Flacco si ravvisa un potenziale “conflitto di interesse”.

Il caso è scoppiato in seguito a una citazione per danni presentata al tribunale di Roma dalla Santa Croce contro la stessa dirigente, per sue affermazioni considerate diffamatorie, rese ad un quotidiano on line. Soddisfazione è stata espressa dall’imprenditore Camillo Colella, ex concessionario delle sorgenti Sant’Antonio Sponga, e in gara per l’affidamento delle sorgenti Valle Reale. La diffida e la citazioni per danni, la prima presentata il 15 marzo scorso, è stata curata dal pool di legali della società di imbottigliamento di acqua minerale Matteo e Claudio Di Tonno del foro di Pescara, Giulio Mastroianni, di Roma, e Roberto Fasciani, di Avezzano.

La Flacco è già stata sostituita nella commissione di gara incaricata di esaminare le offerte tecniche per l’affidamento delle sorgenti Valle Reale, per cui concorrono la Santa Croce e l’attuale concessionario in proroga, la Gran Guizza spa. La seduta convocata venerdì scorso è stata rinviata a data da destinarsi per la mancata nomina del segretario verbalizzante. La Flacco è anche responsabile dell’iter dell’affidamento delle sorgenti Sant’Antonio Sponga, assegnate provvisoriamente alla Norda spa. La stessa concessione è stata revocata, a fine 2015, proprio alla Santa Croce, proprietaria dello stabilimento di Canistro e del noto marchio di livello nazionale, a causa dell’annullamento del bando della Regione, a seguito di un ricorso del Comune di Canistro. Da allora la Santa Croce ha ingaggiato con la Regione un duro contenzioso legale che ha visto molto spesso protagonista la stessa Flacco.

“La dirigente Flacco, spalleggiata politicamente dal vice presidente della Giunta regionale Giovanni Lolli, dopo la nostra citazione per danni, non può più garantire imparzialità e serenità di giudizio nell’ambito di provvedimenti in cui è coinvolta la mia società”, afferma Colella, “la gara per la sorgente Valle Reale, innanzitutto, registra notevoli ritardi che continueremo a denunciare in ogni sede, come il grave fatto che la Regione, in attesa dell’esito della gara, ha permesso di imbottigliare nonostante la proroga sia scaduta a febbraio quindi la Guizza lavora senza titolo”.

“La Regione”, incalza poi Colella, “facendo due pesi e due misure, consente di imbottigliare la sorgente Valle Reale ma non la Sponga, nonostante siano entrambe sotto gara. La Flacco è responsabile per la Regione del procedimento relativo alla concessione Sant’Antonio Sponga, che da maggio 2017, all’atto dell’assegnazione provvisoria alla Norda, si protrae anch’esso con grande ritardo e incertezze nel piano industriale e di realizzazione del nuovo stabilimento, con il risultato che l’acqua minerale da oltre due anni non viene più imbottigliata, ai lavoratori che noi siamo stati costretti a licenziare, stanno per terminare gli ammortizzatori sociali. Per tale ragione informeremo la Corte dei Conti sul grave danno erariale procurato dalla Regione”.

“Insomma si continua a illudere i cittadini ed i lavoratori che si costruirà il nuovo stabilimento visto che a oltre un anno da bando, la Norda non è titolare di nessuna concessione. Anzi, siamo in attesa che la Regione dichiari la decadenza come da noi richiesto con atti ufficiali per scadenza dei termini. Senza tralasciare il fatto – conclude Colella – che la vicenda ha causato gravi danni alla mia azienda che siamo sicuri le autorità competenti ci riconosceranno”.