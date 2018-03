Bullismo e cyberbullismo il manager della Cisco Lanzolla incontra alunni, genitori e insegnati dell’Istituto “E. Mattei” di Civitella

Civitella Roveto. Bullismo e cyberbullismo il manager della Cisco Nicola Lanzolla incontra gli alunni, i genitori e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “E. Mattei” di Civitella Roveto. Lanzolla da volontario della Cisco, azienda leader mondiale nelle innovazioni tecnologiche , alla presenza del dirigente scolastico Vincenzo Parente, ha tenuto un incontro nella sala Segen di Civitella Roveto lunedì con gli alunni delle classi quinte scuola primaria, prime medie, con i genitori e con gli insegnanti dell’Istituto “E. Mattei”. L’ incontro è stato organizzato dalla referente Bullismo d’Istituto Tiziana Rubeis per sensibilizzare i giovani sul corretto uso del web e sulle insidie che si possono diffondere attraverso la rete.

Lanzolla ha spiegato come internet ha cambiato le abitudini del nostro paese e ha fatto presente la necessità di conoscere la rete per essere in grado di individuare i suoi limiti facendone un uso corretto. Questo incontro è stato un momento di condivisione e di riflessione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo, un’esperienza emozionante per i ragazzi e per tutti i partecipanti all’incontro.