Gioielli rubati a dei compaesani in casa, denunciato dai carabinieri. Trovati anche flaconi di metadone

Cappadocia. Gioielli rubati a dei compaesani in casa, denunciato dai carabinieri. Grazie a un’operazione congiunta dei militari della Stazione Carabinieri di Cappadocia, del Nipaaf dell’Aquila e di altri Carabinieri Forestale del Gruppo dell’Aquila hanno denunciato M.F., di anni 42, per ricettazione. Lunedì V.F., di anni 63, ha denunciato di aver subìto un furto nella propria abitazione. I militari hanno avviato immediatamente le indagini per risalire ai colpevoli. Le operazioni di controllo, orientate da sospetti verso M.F., hanno permesso di trovarlo in possesso di una somma di denaro di cui non sapeva giustificare la provenienza.

La successiva perquisizione dell’abitazione del sospettato ha permesso di recuperare alcuni monili d’oro riconosciuti e descritti nella denuncia di V.F. e per questo M.F. è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, lo stesso è stato segnalato alla Prefettura poiché nella casa sono stati trovati dei flaconi sigillati di metadone, in quantità superiore a quella consentita.