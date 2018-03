L’Avventura di un povero cristiano in scena al Teatro dei Marsi. Lino Guanciale recita Ignazio Silone

Avezzano. Annunciato come uno tra gli eventi clou della stagione, “L’Avventura di un povero cristiano”, adattamento musicale-teatrale della celebre opera di Ignazio Silone, si presenta al Teatro dei Marsi con uno straordinario tutto esaurito. Si tratta dell’ottavo sold out su tredici appuntamenti: numerosi incredibili. La produzione dello spettacolo è a cura dell’associazione culturale Harmonia Novissima che ha commissionato la composizione dell’opera alla pianista avezzanese Paola Crisigiovanni, artista dalla spiccata sensibilità artistica e dal talento cristallino. Voce recitante sul palco è un’altra eccellenza avezzanese: Lino Guanciale, attore in costante ascesa sulla ribalta nazionale grazie ai numerosi successi sul grande schermo (“Che Dio ci aiuti”, “La Porta Rossa”) e in teatro (il premiatissimo “Ragazzi di vita”, tratto dall’omonima opera di Pier Paolo Pasolini).

Il viaggio interiore di Celestino V, dall’umile frate eremita all’eletto di Papa. Attraverso la voce di tre personaggi, Celestino V, Concetta la tessitora e i Frati amici e fratelli spirituali del Pontefice, come in un film che mostra allo spettatore le immagini finali per poi raccontare l’intera storia. Il testo originale, senza modifiche, è smontato e rimontato perché insieme alla musica faccia immergere nel mare dei pensieri, dei dubbi, delle paure e della forza, ogni uomo che sente su di sé la responsabilità del proprio ruolo nel mondo e nella società. Il Melologo si apre con le dimissioni del Papa, gesto che, a dirla con Silone: “è mosso da ragioni legittime, per bisogno d’umiltà”.

“I protagonisti di questa rappresentazioni sono tutti marsicani – afferma il direttore artistico di Harmonia Novissima, Massimo Coccia – da ciò si evince il grande orgoglio nel portare sul palco del Teatro dei Marsi un’opera che esalta le eccellenze artistiche marsicane. Silone è tra le massime espressioni letterarie del nostro territorio e questo suo testo ha un’importanza incredibile. Paola e Lino, inoltre, sono due eccellenze che nei rispettivi campi stanno ottenendo successi su successi, confermandosi di volta in volta come artisti di elevatissima caratura. E poi c’è Harmonia Novissima che, mi preme sottolinearlo, sono undici anni che riempie il teatro marsicano con spettacoli di altissimo livello”.

La rassegna musicale si concluderà il 7 aprile quando sul palco del Teatro dei Marsi andrà in scena la monumentale IX Sinfonia di Beethoven con 200 musicisti sul palco (60 di orchestra e 140 di coro). I biglietti sono disponibili presso il Punto Informativo (lunedì-venerdì dalle 18.00 alle 19.30), sul sito internet www.diyticket.it e presso i rivenditori autorizzati. Per info e prenotazioni: 329.9283147 / 392.0482900.