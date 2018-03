La diocesi dialoga con i giovani #Chicercate? Appuntamento nella chiesa di Madonna del Passo ad Avezzano

Avezzano. “#Chicercate?”: questo lo slogan dell’evento lanciato sui social dall’equipe diocesana di Pastorale giovanile. E l’appuntamento è per sabato sera, dalle 20 in poi, sul piazzale della Chiesa di Madonna del Passo ad Avezzano (in caso di pioggia o freddo nei locali sottostanti la chiesa), per la tradizionale Giornata diocesana dei giovani dal tema “Con il vescovo Pietro in ascolto dei giovani”. Danze africane, festa e balli accoglieranno i ragazzi alle 20. Alle 21 si entrerà in chiesa, un gruppo di ragazzi porterà in spalla la grande croce della Gmg, che ormai accompagna tutte le giornate dei giovani marsicani: sotto la croce testimonianze, preghiera, e dialogo con il vescovo Pietro Santoro, che presiederà l’evento, rispondendo alle domande che i ragazzi gli rivolgeranno.

Fra i testimoni il giovane brasiliano, Mateus Riberio Dos Santos, calciatore dell’Avezzano, che racconterà la sua storia e il suo incontro con Gesù. La Giornata diocesana rientra nel cammino di preparazione al Sinodo dei Giovani che si terrà a Roma il prossimo ottobre.