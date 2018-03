Centenario della prima guerra mondiale, istituzioni e studenti a confronto a Gioia dei Marsi

Il sindaco, visto il generale apprezzamento dell’incontro storico rievocativo, per la cui ideazione ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per l’ottima riuscita ed in particolare il concittadino colonnello Alfonso De Angelis, si auspica che questo evento sia un punto di partenza per coinvolgere in futuro alla vita sociale e culturale del paese tutte le associazioni militari presenti sul territorio a cui, nell’occasione, rivolge un caloroso invito a promuovere iniziative in tal senso, prendendo da esempio, qualora necessario, le associazioni del Trentino Alto Adige che raggiungono lodevoli risultati nel sociale adoperandosi costantemente in iniziative del genere.