Truffa del finto pacco, derubata un’altra anziana. Nella scatola c’era il riso invece dell’oro

Avezzano. Una truffa del finto pacco è avvenuta ad Avezzano a pochi giorni del caso di Tagliacozzo. Anche in questo caso è stata derubata un’altra anziana. Nella scatola c’era del riso invece di oro e gioielli.Il colpoè avvenuto a Caruscino e a farne le spese un pensionata di 80 anni che ha perso quasi mille euro. Tutto è cominciato, come al solito con una telefonato all’anziana in cui l’interlocutore si è spacciato per il nipote. Le ha spiegato che sarebbe stato consegnato un pacco contenente dell’oro e che doveva versare la somma di denaro per ritirarlo.

Lei ci è cascata quindi al vecchio raggiro del finto postino e quando è arrivato con la merce lei ha sborsato i propri risparmi e ha preso l’involucro che doveva contenere dell’oro ma dentro ha trovato soltanto riso. A quel punto ha capito che si era trattato solo di una truffa. Ha chiamato i familiari che si sono rivolti alla guardia di finanza di Avezzano che ora sta indagando sul caso. Un episodio simile è avvenuto a Tagliacozzo nei giorni scorsi. Anche lei è stata derubata con la tecnica del finto postino che le ha portato via risparmi per 2.500 euro.