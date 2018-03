Polemiche bando europeo, l’ex sindaco Marcangeli accusa: “la Nazzarro arriva in ritardo e poi urla”

Carsoli. “I cittadini di Carsoli e non solo gli addetti ai lavori, sono in buona parte indignati per la mancata partecipazione del Comune al bando regionale “Empowerment delle Istituzioni Locali” ed ancora una volta debbono registrare che il sindaco Velia Nazzarro arriva in ritardo e poi urla”. A parlare è l’ex sindaco di Carsoli, Giovanni Marcangeli , dopo il caso sollevato dal primo cittadino Nazzarro che aveva affemato di non essere stata invitata al bando, di cui è capofila il Comune di Tagliacozzo. Dopo le email rese note dallo sportello Europa, in cui emerge che sono stati inviati tre inviti alla mail istituzionale del sindaco Nazzarro, dure critiche arrivano dall’ex sindaco che parla di latitanza della Nazzarro riguardo a temi importanti per il territorio. “Come spiegare”, afferma, “che tutti i Comuni della zona hanno aderito e Carsoli no? Se è vero che il termine è ancora aperto, rimane il fatto che Carsoli arriva tardi o magari partecipa poco agli incontri con gli altri Comuni (si tratta di entrare in un circuito per finanziamenti europei- ovvero “Più Europa”).

Lo scorso anno, per la prima volta nella storia di Carsoli”, aggiunge Marcangeli, “molte zone del paese sono state rifornite di acqua potabile quasi giornalmente dalle autobotti e solo a fine stagione è dovuto venire l’Architetto Giuseppe Di Pangrazio- Presidente del Consiglio Regionale, a suggerire di realizzare pozzi per l’attingimento di acqua dal sottosuolo. Oricola a ciò aveva provveduto da alcuni anni, d’intesa con il Consorzio Acquedottistico sotto la guida dell’illuminato e indimenticato Sindaco Massimo Laurenti. Nel 2017 l’attuale Amministrazione poi aveva ulteriormente implementato la realizzazione di pozzi, rendendo quasi normale l’erogazione dell’acqua.

E’ notorio che con l’inizio di ogni anno i pedaggi autostradali vengono aumentati”, ha spiegato Marcangeli, “ed era altrettanto notorio che questa volta l’aumento sarebbe stato sensibile. Ed allora perché non attivarsi in anticipo ed in tempo utile per cercare di ottenere quanto meno agevolazioni per i pendolari? Serpeggia molto il sospetto che nei tempi attuali per alcuni Sindaci sia più facile mettersi la fascia tricolore dopo gli eventi negativi, per urlare e alzare i pugni verso il cielo e apparire sui media. In altri tempi l’uso della fascia tricolore era più frequente per inaugurazioni di opere, industrie e nuovi servizi, mentre ora sembra quasi il distintivo per protestare”.

Sulle scuole di Carsoli Marcangeli aggiunge che “da alcuni anni sono alloggiate in edifici concessi al Comune da terzi e fuori dal centro abitato, ad eccezione della scuola primaria. L’edificio delle scuole costruito negli anni ’60, dietro il Municipio e con occupazione dell’allora campo sportivo è stato demolito dal giugno 2016 ma non ancora sono stati rimossi tutti i detriti (storia analoga a quella delle zone terremotate del centro Italia) e non si vede l’alba della costruzione del nuovo edificio. I disagi per le famiglie, le spese per il Comune per il trasporto, il danno per i commercianti del centro abitato sono e permangono notevoli.

4. Nello scorso mese di luglio, organizzato da un industriale della zona si è svolto il Festival della Piana del Cavaliere, con eventi di rilievo nazionale, assente poco giustificato il Comune di Carsoli. Quanto tempo ancora dobbiamo attendere?”.

“Non mi occupo più direttamente della politica e delle vicende amministrative di Carsoli”, ha concluso Marcangeli, “ma nessuno mi potrà impedire di segnalare ad alta voce le gravi inefficienze che ho narrato per cercare di frenare, per quanto ancora possibile, insieme ai carsolani che hanno a cuore le sorti del loro paese, il decadimento sociale, amministrativo ed economico di Carsoli, in altri tempi una delle zone industriali più importanti d’Abruzzo ed uno dei Comuni più fiorenti della Provincia dell’Aquila”.