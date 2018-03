Carsoli. Alberi carichi di neve cadono lungo la Tiburtina Valeria, paura e disagi per gli automobilisti. Questa mattina oltre alla nevicata copiosa caduta su tutta la Marsica, gli automobilisti marsicani hanno dovuto fare i conti anche con altri disagi. Lungo la Tiburtina Valeria, nel tratto tra Carsoli e Sante Marie, è caduto un grande albero in mezzo alla gareggiata creando problemi alla circolazione. L’arbusto si è spezzato forse a causa della neve ed cascato in mezzo alla strada bloccando il traffico. Gli automobilisti sono scesi dalle auto e hanno cercato di spezzarlo. Poi sul posto sono arrivati gli operai dell’Anas che hanno tagliato l’albero con la motosega. Altri alberi sono caduti lungo il tratto di strada creando rallentamenti alla viabilità.