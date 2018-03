Apre Eghò: l’innovativo concept store giovane ed elegante. Il nuovo tempio della moda nella Marsica

Avezzano. Frizzante, giovane e con tanto stile. Tutto questo è il nuovo concept store Eghò che aprirà i battenti domani, giovedì 22 marzo alle 17 in via Tiburtina Valeria Km 110.500 a Capelle dei Marsi. Un nuovo angolo tutto dedicato alla moda giovane e non con un’occhio attento alle esigenze di donne e uomini che vogliono essere sempre impeccabili e al passo con i tempi. A tagliare il nastro dell’attività commerciale saranno Valentina Vignali, giocatrice di basket e modella, e Andrea Melchiorre, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Con loro tutto lo staff di Eghò che ha già allestito gli oltre 1.200 metri quadrati di negozio, divisi in due piani. Non è stato facile selezionare abiti e brand che potessero conquistare marsicani e non. La scelta è stata tutta incentrata su due grandi filoni: moda giovane, fresca e a prezzi contenuti, e poi capi fashion, eleganti e adatti anche a chi ha superato i 50 anni. Ecco quindi che da Eghò potranno vestirsi sia le giovanissime che amano le felpe Pirex o le adolescenti che già preferiscono un impermeabile Canadiens e un comodo jeans, ma anche le mamme che vogliono essere alla moda per partecipare a una cerimonia e magari le nonne che puntano sulla comodità di un abito o di un pantalone ma non vogliono dire addio allo stile. Stessa cosa vale per nipoti, papà e nonni.

Il piano superiore del concept store Eghò è tutto dedicato a lui. Si va dalla tuta per il ragazzo che vuole essere al passo con i suoi coetanei all’abito elegante per il papà completo di cravatta e camicia. Il nuovo Eghò ha voluto creare tutti i presupposti per mettere a proprio agio i suoi clienti. L’ampio parcheggio è a disposizione per lasciare tranquillamente la propria auto e dedicarsi allo shopping, all’interno ci sono ampi camerini per provare e riprovare i capi con i consigli dello staff. Anche gli orari sono perfetti per le famiglie di oggi sempre impegnate tra casa e lavoro: dal lunedì alla domenica Eghò sarà sempre aperto dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Non vi resta che aspettare giovedì e correre subito da Eghò! (Publiredazionale)