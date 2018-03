Giornate Fai di primavera, due giorni piena di eventi, tra storia, cultura e gastronomia, nella valle roveto

Capistrello. In Valle Roveto, avamposto dell’Abruzzo Ultra, tra i borghi testimoni silenti di storia millenaria, questi sono gli eventi del Fai per sabato 24 e domenica 25 marzo.

Comune di Capistrello: accanto al fiume Liri sotto l’emissario: storia di un prosciugamento.

Comune di Civita d’Antino: A piedi per il borgo, in cima alla torre Colonna e sul belvedere del museo Antinum; la scuola di Zahrtmann e dei pittori scandinavi di fine ottocento; il cimitero napoleonico unico esempio in Abruzzo. Il palazzo Ferrante e la cappella gentilizia. Il palazzo, sarà animato da sedute di pittura en plein air, con il coinvolgimento degli allievi del corso triennale di pittura dell’accademia di belle arti di Roma, sede di Velletri. All’ interno dell’edificio storico sarà allestita una piccola esposizione di dipinti degli artisti nordici, da collezioni private italiane.

Comune di Morino: Il borgo di Morino vecchio e il suo campanile. La centrale idroelettrica Enel Green Power “schioppo2” (su prenotazione marsica@gruppofai.fondoambiente.it). La cascata di “Zompo lo schioppo”.

Comune di San Vincenzo Valle Roveto: Morrea un borgo da salvare. Il borgo antico. Il castello Piccolomini. La chiesa di S. Michele Arcangelo. Iniziative speciali:“Il sacrificio di Giuseppe Testa” – medaglia d’oro al valore militare della resistenza 1943-1944 – mostra allestita nel castello. degustazione e informazioni del tipico olio “La Monicella della Valle Roveto” presidio slowfood. Atmosfere di una volta si potranno vivere in paese dalle ore 12.00 di sabato e di domenica con la lavorazione del vimini, frutto di una tradizione che affonda le sue radici molto lontano nel tempo da annoverare nel patrimonio immateriale dell’umanità; “Giuseppe Testa …per gli amici Peppino” di e con Ariele Vincenti – incursioni musicali del coro folk Rio di Roccavivi, diretto dal M. A. Cedrone. sabato ore 11.00 e ore 15.00 – domenica ore 15.00. Vietnam. “Fotografie di guerra” di Ennio Iacobucci 1968-1975 – mostra esposta nel 2008 presso il museo di Roma in Trastevere. In allegato la locandina con il dettaglio di tutti gli eventi Fai 2018