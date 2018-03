Grande successo per il sesto appuntamento di Classhica, standing ovation per Prakken e Tanaka

Avezzano, 20 marzo 2018. Grandissimo successo di pubblico per il sesto appuntamento di Classhica, rassegna di musica classica ad Avezzano. Nel castello Orsini Colonna di Avezzano, la scorsa domenica, si sono incontrare le evocative melodie del flauto traverso dell’olandese Cecile Prakken e l’arpa della giapponese Motoko Tanaka.

Due ore circa di spettacolo tra musiche del repertorio giapponese, italiano e famosi motivi del panorama cinematografico, hanno incantato il pubblico presente in sala che, con un emozionante bis sulle note de “La vita è bella”, non ha resistito e ha mostrato tutto il suo entusiasmo regalando alle due artiste una sentita standing ovation ed un lunghissimo applauso. Ottimi risultati per Classhica che, a due appuntamenti dalla fine, si rivela uno dei migliori progetti fatti per la cultura marsicana. Ricordiamo, inoltre, che i concerti della rassegna saranno sospesi in vista della ricorrenza pasquale e riprenderanno domenica 8 aprile con il tanto atteso Francesco Mammola Trio.