Primo giorno di primavera con la neve nella Marsica, coltre bianca avvolge tutti i Comuni e l’A24 e A25

Avezzano. Doveva essere il primo giorno di primavera, l’aria mite, il pallido sole e i primi fiori. E invece questa mattina tutta la Marsica si è svegliata avvolta da una coltre bianca. La neve è caduta copiosa per tutta la notte coprendo le strade e i tetti di tutto il territorio. Sull’A24 e A25 sono stati segnalati già dalle prime ore del mattino rallentamenti in alcuni tratti per il nevischio. La situazione con il passare delle ore non dovrebbe migliorare. Nel pomeriggio su A24 Tornimparte-Teramo e A24 Avezzano-Bussi sul Tirino sono previste nevicate al di sopra di 400 metri e raffiche di vento forte sulle tratte laziali e interne abruzzesi. Stessa cosa domani mattina. Gli spazzaneve sono in azione su tutte le strade, comunali e provinciali, per evitare disagi ai cittadini.