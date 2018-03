Anziana derubata durante un funerale, portati via dai ladri gioielli e banconote

Cappadocia. Ladri in azione durante un funerale a Verrecchie, frazione di Cappadocia. Mentre si celebrava il rito funebre di una quasi centenaria molto conosciuta in paese, ignoti hanno fatto irruzione nell’abitazione di un’anziana presente alla funzione, portando via contanti e gioielli.

I ladri, dunque, hanno avuto tutto il tempo per mettere a segno il colpo: dopo aver forzato la porta principale dell’abitazione, hanno messo a soqquadro la casa alla ricerca del denaro.

Ancora da stabilire l’entità del bottino, in quanto i proprietari stanno facendo ancora l’inventario degli oggetti sottratti