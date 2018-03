Guida senza patente a 18 anni e senza assicurazione, bloccati dalla polstrada. In 8 trovati ubriachi

Avezzano. Fuggono al posto di blocco ma vengono raggiunti e multati dalla polizia stradale di Avezzano. Si tratta di due avezzanesi finiti nei guai sabato sera. In Piazza Cavour, un automobilista a bordo di una Fiat Panda, invitato a fermarsi per procedere al controllo, si dava alla fuga a forte velocità, costringendo gli operatori all’inseguimento. L’auto veniva raggiunta e il conducente identificato e denunciato. Dopo aver accertato che la macchina utilizzata non aveva la copertura assicurativa, il mezzo è stato sequestrato.

Poco dopo, mentre gli agenti procedeva a un controllo di un’altra auto, il conducente si dava alla fuga, costringendo nuovamente la pattuglia all’inseguimento. L’autista risultava essere un diciottenne che si era messo alla guida del veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida. E’ stato denunciato e sanzionato per 5.000 euro nonché veniva inflitta la sanzione accessoria del fermo del veicolo per tre mesi. In caso di recidiva, sarà applicata la pena dell’arresto fino ad un anno e la confisca del veicolo. Sono state rilevate 27 violazioni amministrative al Codice della Strada, 8 patenti di guida ritirate, di cui 7 per guida in stato di ebbrezza alcolica, sono stati decurtati 89 punti totali, sequestrate 2 autovetture ed è stato applicato 1 fermo amministrativo.