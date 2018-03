Boss in incognito accende i riflettori sulla Marsica, lacrime ed emozione con il presidente Di Carlo

Avezzano. Una giornata di raccolta differenziata a Celano e una bonifica di alcune discariche abusive ad Avezzano. E poi ancora altre ore di lavoro a Castel Gandolfo e Nettuno. Il Boss in incognito di ieri sera è stato Umberto Di Carlo, presidente di Tekneko. Per il docu-reality della Endemol Shine Italy trasmesso su Rai Due Di Carlo ha vestito i panni di uno dei suoi tanti operai e con loro si è mosso per le varie operazioni del servizio di igiene urbana: pulizia strade, bonifica discariche abusive, pulizia spiagge, eliminazione murales sulle mura di un palazzo pubblico e raccolta rifiuti.

Le telecamere della Rai hanno seguito per una settimana il presidente Di Carlo e l’attività delle varie squadre della Tekneko che operano in diversi cantieri della Marsica – Avezzano, Celano, Scurcola Marsicana, Trasacco, Collelongo e Villavallelonga e nei Comuni di Nettuno, Grottaferrata, Guidonia, Monte Compatri, Castel Gandolfo e Bracciano. Di Carlo ha avuto modo di conoscere così da vicino tanti marsicani: il giovane Alessandro, durante la raccolta della plastica a Celano, ma anche Fabrizio l’avezzanese con il quale ha pulito delle mura sporche a Castel Gandolfo e Angelo impegnato a raccogliere i rifiuti abbandonati in mezzo a un prato ad Antrosano di Avezzano. A loro Di Carlo non ha risparmiato qualche “tirata d’orecchio” per dei piccoli accorgimenti da migliorare, ma poi gli ha espresso tutta la sua gratitudine per il lavoro svolto con diligenza e meticolosità regalandogli la possibilità di realizzare i propri sogni grazie a un corso di cinematografia per Alessandro, un contratto a tempo indeterminato per Fabrizio e un dono per Angelo.