Donna incinta finge doglie per farsi portare in ospedale, ma poi lo rapina con un complice armato

Avezzano. Una donna incinta, insieme a un complice armato di pistola, rapinano un 60enne che si era fermato per prestare aiuto e accompagnarli all’ospedale di Avezzano. E’ successo sabato sera in via Roma. Un automobilista è stato fermato da una giovane che si era accasciata per terra e chiedeva aiuto.

«Accompagnami all’ospedale che sono incinta e sto molto male» ha gridato al soccorritore. La donna è salita sul sedile davanti mentre il complice nella parte posteriore. Arrivati nei pressi dell’ospedale l’uomo gli ha puntato la pistola in testa e ha gridato: «Questa è una rapina. Dacci tutti i soldi che ha in tasca». E così il soccorritore ha percorso circa un chilometro e poi è stato costretto a fermarsi e a tirare fuori tutta la somma che era in suo possesso, circa 35 euro.

Dopo la rapina i due sono scesi e fuggiti via per raggiungere un altro complice che sicuramente li attendeva nel pressi della luogo dove la vittima era stata accompagnata sotto la minaccia dell’arma. Ora sul grave fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Avezzano dove è stata presentata una circostanziata denuncia da parte della vittima. Una descrizione potrebbe portare i militari a risalire a due rapinatori che potrebbero essere stati ripresi anche dalle telecamere che sono posizionate lungo via Roma e nei pressi del McDonald’s.