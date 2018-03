Kick Boxing, la Savchuk del PalaWinnerTeam si qualifica per gli assoluti e spera nella nazionale

Avezzano. E’ salita sul podio dell’Rds Stadium di Rimini nell’ambito della Coppa del Presidente e Criterium di Kick Boxing FIKBMS (Federazione Italiana Kick Boxing Muay Thay e Savate) strappando la qualificazione valida per i campionati italiani assoluti e avvicinandosi sempre di più alla convocazione conla nazionale italiana. Si tratta di Olena Savchuk, atleta della MixedMartialArts del PalaWinnerTeam di Avezzano, che nel week-end scorso ha conquistato il bronzo ( categoria Kick Light cinture nere -55kg, ) nella manifestazione sportiva alla quale hanno partecipato 1800 atleti provenienti da tutte le regioni. “Il sogno di Olena non finisce qui – ha sostenuto il Maestro Massimo Persia – infatti, questo risultato gli permette di giocarsi il titolo italiano ed il posto nella nazionale ai prossimi campionati italiani assoluti di maggio dove sarà obbligatorio per lei vincere; è un risultato – ha specificato il Maestro – raggiungibile per il talento e la determinazione dimostrata finora”.

Nella stessa giornata, oltre alla categoria individuale, Olena ha vinto anche un argento nei campionati italiani per regioni, con cui partecipa come campionessa in carica nella rappresentativa del Lazio. Nella finale contro la Lombardia, nonostante la sua vittoria netta contro la rispettiva campionessa lombarda, Olena si è dovuta accontentare del secondo posto in seguito alla sconfitta dei suoi compagni. Un risultato eccellente che rispecchia un lavoro ben fatto in palestra dai maestri Massimo Persia e George David Petrisol e dal Direttore Tecnico Master Alessandro Cavidossi tutti estremamente soddisfatti.