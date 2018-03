Dura protesta degli operai della Santa Croce davanti allo stabilimento: “Colella imbottiglia abusivamente!”

Canistro. Gli ex operai della Santa Croce spa si sono stamattina riuniti davanti allo stabilimento del paese per protestare contro l’operato di Camillo Colella, il quale, sprovvisto di concessione per l’utilizzo delle fonti Sant’Antonio e Fiuggino, sta imbottigliando abusivamente con sei operai nell’indotto. La fonte Fiuggino è attualmente sprovvista di conduttura, quindi viene sottolineato dai più che Colella starebbe traendo l’acqua dalla fonte Sant’Antonio di Canistro Sponga, già attribuita alla Norda per vittoria del bando di concessione. Gli operai hanno protestato per il mancato pagamento del tfr, delle ferie e dei contributi da parte del patron di Santa Croce e hanno lamentano inoltre il lentissimo operato della burocrazia che tarda ad attribuire l’autorizzazione definitiva alla società Norda per l’inizio dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento. La preoccupazione è lecita, poiché tra 7-8 mesi scadrà la naspi a molti di loro (ad alcuni è già scaduta) e molte famiglie si ritroveranno senza stipendio o aiuti economici. Erano presenti al sit-in rappresentanti dei sindacati di categoria (Cgil, Cisl e Uil) e l’assessore comunale Ugo Buffone per il Comune di Canistro, il quale ha ribadito che l’autorità comunale non arretrerà difronte alle prepotenze dell’imprenditore molisano e continuerà a fare il possibile e il necessario per tutelare i lavoratori. Il sindaco di Canistro Angelo Di Paolo e l’assessore Buffone hanno successivamente incontrato dirigenti della Asl, la responsabile del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive Iris Flacco e il vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli al fine di ribadire la necessità di un intervento mordace nei confronti di Camillo Colella.