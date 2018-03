Due studenti marsicani rappresenteranno l’Abruzzo alle finali delle Olimpiadi di Filosofia

Avezzano. Non finisce di stupire Francesca Trinchini, la studentessa del Liceo Classico “A. Torlonia” della quale abbiamo parlato in questi giorni perché classificatasi prima in Abruzzo e terza assoluta nella classifica nazionale per la finale delle Olimpiadi di Italiano. Trinchini, infatti, ha partecipato anche alle semifinali delle Olimpiadi Internazionali di Filosofia e, cimentandosi nella gara in lingua straniera (inglese), ha ottenuto il miglior punteggio, piazzandosi prima assoluta in Abruzzo nella sua categoria. La studentessa, dunque, oltre ad aver dimostrato di avere un’assoluta padronanza della lingua italiana, ha dato anche prova di avere un’ottima conoscenza della filosofia e della lingua inglese. Notevole, poi, il risultato di Fabio Ciccarelli, studente dello stesso Liceo Classico avezzanese, il quale, gareggiando nella sezione in lingua italiana, si è piazzato primo in Abruzzo, rilevando anch’egli doti di pensiero critico non comuni.

Ma cosa sono le Olimpiadi di Filosofia?

Come si legge sul sito ufficiale, le finalità delle Olimpiadi di Filosofia sono: “approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia”; “confrontarsi con l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed extraeuropea, vista la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy Olympiads (IPO)”; “raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri cittadini”. Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali e si articolano in due sezioni: sezione A in lingua italiana con tre fasi (Istituto, Regionale e Nazionale) e sezione B in lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) con quattro fasi (Istituto, Regionale, Nazionale, Internazionale). La prova consiste nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B). Due giovani “pensatori” marsicani, ognuno nella sua categoria, rappresenteranno, dunque, la nostra Regione alle Finale che si svolgerà a Roma nei giorni 4, 5 e 6 aprile. Che dire? Complimenti e auguri ai due ragazzi e felicitazione ai loro professori di filosofia, Eligio Righetti ed Enzo D’Alanno, alla professoressa di inglese Maria Luisa Ettorre e alla Dirigente del Liceo Classico “A. Torlonia” Annamaria Fracassi, la quale sarà oltremodo orgogliosa del brillante risultato dei suoi due “alfieri della conoscenza”.