A casa di Edo arrivano le show girl Alessia Marcuzzi ed Elena Santarelli ed è subito allegria

Carsoli. Visita a sorpresa a Casa di Edo. Nella struttura realizzata dall’associazione Edoardo Marcangeli, nata subito dopo la scomparsa prematura del piccolo Edo per aiutare e dare un sostegno alle famiglie che hanno i loro bambini ricoverati nella struttura ospedaliera del Bambino Gesù di Roma, sono arrivate le show girl Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi. Ad accoglierle Adelfo e Cinzia Marcangeli che hanno illustrato insieme a Elisa Napoleoni, che si occupa dell’associazione, il progetto Casa di Edo. La Santarelli e la Marcuzzi si sono intrattenute a cena con loro e con la piccola Marta ospite, insieme a tutta la famiglia, della casa.

E’ stato un momento di allegria soprattutto per i bambini, ma anche un modo per fare in modo che sempre più persone conoscano Casa di Edo.