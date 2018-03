La Karate body & soul di Avezzano è società campione d’Italia

Avezzano. La A.S.D. Karate Body & Soul Avezzano, diretta dal M° Vittorio Bucceri, è stata protagonista alla Finale del Campionato Italiano Juniores svoltosi al PalaFIJLKAM di Ostia Lido (RM) sabato 17 e domenica 18. La compagine avezzanese era presente all’evento con ben 9 atleti qualificatisi dopo dura selezione regionale, questi i nominativi:Alice De Cesare, cat. 53 Kg; Chiara Di Girolamo, cat. 59 Kg; Giorgia Di Cosimo, cat. 66 Kg; Giada Ciofani, cat. 66 Kg; Alex Tollis, cat. 61 Kg; Francesco Porzio, cat. 68 Kg; Pierfrancesco Di Nicola, cat. 76 Kg; Riccardo Di Cola, cat. 76 Kg; Biagio D’Alessio, cat. 76 Kg. Tutti hanno dato il massimo, combattendo con coraggio e determinazione, vincendo diversi incontri e interpretando un karate di altissimo profilo tecnico-tattico.

Il meglio però lo “hanno dato” Giorgia Di Cosimo e Giada Ciofani che inserite in due pool (gruppi) diverse della stessa categoria, 66 Kg, dopo aver superato tutte e due quattro combattimenti contro avversarie plurimedagliate a livello internazionale, si sono aggiudicate la Finalissima per il 1° e 2° posto. La finalissima è stata uno spettacolo che ha raccolto applausi e consensi dal numerosissimo pubblico presente. Ha avuto la meglio per un solo punto di scarto Giorgia Di Cosimo conquistando l’Oro e il titolo campionessa italiana Juniores, mentre a Giada Ciofani va la seconda piazza con la Medaglia d’Argento ed il titolo di vicecampionessa italiana Juniores.

La A.S.D. Karate Body & Soul Avezzano ha totalizzato ben 20 punti gara che l’hanno spinta al vertice della Classifica per Società sportive conquistando così il titolo di Società Campione d’Italia Juniores 2018. Il M° Vittorio Bucceri: “giornata memorabile, non ho parole per descrivere quale orgoglio e onore ho avuto oggi a rappresentare la nostra Società. Si, a rappresentare… perché questo è il successo di tutti gli Associati della A.S.D. Karate Body & Soul Avezzano, Atleti agonisti e non, Tecnici e Genitori. Tutti insieme, in silenzio, con l’umiltà che ci ha sempre contraddistinto, abbiamo raggiunto questo straordinario risultato. Grazie a tutti.”