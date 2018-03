Metadone trovato davanti alla serranda di un negozio in centro, proteste per degrado e criminalità

Avezzano. Proteste in centro per la situazione di degrado e criminalità. Un contenitore di metadone utilizzato è stato trovato davanti alla serranda di un negozio in centro, sui gradini delle vetrine. E’ accaduto in un’attività di famiglia, in via Veneto angolo via Emilia, nel cuore di Avezzano.

“Stavolta non manca neanche il metadone”, afferma il commerciante, “è semplicemente vergognoso che il sabato notte Avezzano venga lasciata letteralmente allo sbando, senza un controllo delle forze dell’ordine e nella piena consapevolezza e indifferenza delle autorità comunali, nelle mani di orde di ragazzi, spesso minorenni, che, del tutto indisturbati, si drogano, si ubriacano, sporcano, vomitano e urinano su luoghi pubblici e privati.

Queste”, continua inviperito, “sono le conseguenze della inefficienza della forza pubblica e dell’indifferenza dei politici”.

Mote le accuse però anche ai genitori e alla diseducazione dei figli, spesso giovanissimi, che fanno uso di sostanze stupefacenti.