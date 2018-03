La comunità di Magliano piange la scomparsa di Riccardo Angeloni, il sindaco: ci ha lasciato troppo presto

Magliano de’ Marsi. L’intera comunità di Magliano piange la scomparsa di Riccardo Angeloni, 38 anni. Da tempo malato nel 2015 si candidò alle elezioni comunali ma non riuscì a entrare in consiglio. La compagna Alessandra, la madre Angela e i due fratelli che non l’hanno mai abbandonato. Diversi anni fa aveva perso il padre Mario, proprietario di un’azienda del nucleo industriale di Magliano che si occupa di attrezzature per l’energia solare, morto in un incidente stradale. “Sono vicina alla famiglia del giovane Riccardo Angeloni”, ha commentato il primo cittadino di Magliano de’ Marsi, Mariangela Amiconi, “scomparso troppo presto dopo aver lottato a lungo contro un male crudele. Alla mamma, ai fratelli ed a tutti i suoi cari giunga il mio abbraccio più affettuoso”. I funerali si terranno oggi alle 15.30 nella chiesa di Santa Lucia.