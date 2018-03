Ferisce barista e lo manda in ospedale perché non vuole dargli da bere, arrestato giovane di Avezzano

Avezzano. Ferisce il barista e lo manda in ospedale perché non vuole dargli da bere, arrestato giovane di Avezzano. Si tratta di Andrea D’Alessandro, 37 anni, arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina aggravata, lesioni pluriaggravate e danneggiamento. Il barista ferito è stato ricoverato all’ospedale dell’Aquila a causa delle ferite riportate. E’ stato ricoverato nel reparto maxillofacciale.

Secondo la ricostruzione, prima delle 6 il giovane avezzanese è entrato nel Central Bar di via Garibaldi, non distante dalla stazione. Il giovane era in evidente stato di ebbrezza alcolica e ha chiesto da bere ma il titolare del locale si è rifiutato. Improvvisamente il giovane gli ha dato una violenta testata al volto rompendogli il setto nasale. Ha poi afferrato un bicchiere, lo ha rotto e ha ferito al braccio il barista. Prima di andare via ha rubato una bottiglia di amaro per poi dileguarsi a piedi tra le strade buie del centro. Il giovane è stato arrestato subito dopo in casa dove stava bevendo la bottiglia di liquore rubata poco prima. Si trova nel carcere San Nicola di Avezzano e nelle prossime ore sarà interrogato dal gip del tribunale di Avezzano nell’udienza di convalida.