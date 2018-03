Da Striscia la Notizia ad Avezzano, bagno di folla per cento per cento Brumotti (video)

Avezzano. È arrivato al Centro Commerciale “I Marsi” di Avezzano Vittorio Brumotti, il famoso inviato di “Striscia La Notizia” che, oggi pomeriggio è stato ospite della struttura marsicana. Tantissimi fans del campione di acrobazie con la bici hanno invaso i corridoi del centro commerciale per strappare un autografo oppure per immortalare Brumotti in un selfie.

Prima di concedersi al pubblico de “I Marsi”, Brumotti hai incontrato la nostra relazione per un’intervista in cui ha svelato i segreti del suo successo. Tante le curiosità che ci ha raccontato, tutte da gustare in questo video.

Guarda l’intervista: https://www.youtube.com/watch?v=yFC3urMuzKA