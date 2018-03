Grande partecipazione all’inaugurazione dell’associazione persone down, sezione Marsica

Avezzano. Grande partecipazione ed entusiasmo all’inaugurazione dell’associazione italiana persone down, sezione Marsica. All’incontro hanno preso parte tante famiglie, volontati, il presidente della comunità montana Montagna marsicana, Gianluca De Angelis, il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis e il consigliere Domenico Di Bernardino. L’associazione opera da mesi nel territorio e ha organizzato già diverse iniziative per aiutare i ragazzi down a muoversi autonomamente in città.

“Ho partecipato con grande emozione all’inaugurazione della sede dell’associazione italiana persone Down, sezione Marsica, in via Diaz 13 ad Avezzano”, ha commentato il primo cittadino, De Angelis, “all’Aipd, rappresentata da Monica Carducci, ho assicurato il pieno sostegno dell’amministrazione comunale alle loro iniziative che, lo ricordo, mirano a favorire l’integrazione e l’inserimento in ogni ambito, scolastico, sociale e lavorativo, di questi straordinari ragazzi e ragazze”.