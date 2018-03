Classhica: sesto appuntamento con Cecile Prakken e Motoko Tanaka

Avezzano. Giunge al sesto appuntamento Classhica, la rassegna internazionale di musica classica che ha preso posto a sedere nella magica location del Castello Orsini Colonna della città.

Appuntamento, quindi, per domani domenica 18 marzo alle ore 18 con l’olandese Cecile Prakken e la giapponese Motoko Tanaka rispettivamente al flauto traverso e arpa. Gli appuntamenti della kermesse verranno sospesi in occasione delle festività pasquali per riprendere, con gli ultimi due, l’8 aprile con Francesco Mammola trio.