Grande festa a Trasacco per i 105 anni di nonna Assunta, gli auguri del sindaco e della popolazione

Trasacco. Si è tirata a lucido, ha messo il vestito più bello e il cappello ed è andata alla festa organizzata dalla sua Trasacco per festeggiare i suoi 105 anni. Giornata memorabile per nonna Angela Assunta Croce . Il sindaco Mario Quaglieri ha consegnato all’anziana nonnina una pergamena e targa onoraria per celebrare l’importante traguardo, mentre i familiari insieme alla delegazione del corpo degli Alpini, ai rappresentanti del centro anziani hanno celebrato l’importante tappa di nonna Angela Assunta che ha ringraziato tutti con il sorriso sulle labbra.