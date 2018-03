Pinguino nuoto, l’atleta Alessandro Bianchi a Rimini per i Criteria nazionali giovanili

Avezzano. Dal 26 al 28 marzo Alessandro Bianchi, uno degli atleti di punta della Società Sportiva Pinguino Nuoto, dopo aver raggiunto i tempi validi per la qualificazione, gareggerà su 6 specialità ai “Criteria Nazionali Giovanili” del settore Agonistico che si terranno a Riccione e a cui parteciperanno i migliori atleti a livello nazionale. Nello specifico si cimenterà nelle gare di 50m-100m-200m stile libero, 200m misti, 100m delfino e 100m dorso. Le aspettative della Società sono quelle di raggiungere il podio in tutte le specialità visti i tempi raggiunti in questa prima fase della stagione Agonistica.