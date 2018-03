Frana la strada di Calata Sant’Angelo a Celano, Santilli: ztl sospesa lungo il Parco della Rimembranza

Celano. Cede la strada di Calata Sant’Angelo a Celano, ztl sospesa. Il sindaco di Celano, Settimio Santilli, ha annunciato ai cittadini che “a seguito del cedimento della parte iniziale della strada di Calata Sant’Angelo, in attesa delle opportune verifiche e della conseguente messa in sicurezza, si è provveduto ad emettere apposita ordinanza per la chiusura della stessa e a far sospendere la Ztl lungo il Parco della Rimembranza per permettere il passaggio dei veicoli, fino a nuova disposizione”.